Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro hat ein Gebäudebrand am späten Montagabend in der Christian-Weiß-Straße verursacht. Aus bislang unbekannter Ursache ist gegen 22:40 Uhr ein Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen, welches schließlich auf das gesamte Gebäude übergriff. Trotz einem Großaufgebot von Feuerwehr und THW, welche sich mit etwa 100 Einsatzkräften im Löschangriff befanden, wurden Teile der Werkstatthalle komplett zerstört. Auch drei in der Halle befindliche Kraftfahrzeuge, drei neuwertige Hebebühnen sowie das Werkstattinventar konnten nicht mehr vor den Flammen gerettet werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Auf Grund der Brandentwicklung wurde ein im Nahbereich befindliches Wohngebäude für die Dauer der Löscharbeiten vorsorglich geräumt. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst betreut, welcher sich mit etwa 15 Einsatzkräften vor Ort befand. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Sowohl der Kreisbrandmeister, Andreas Narr, als auch die Bürgermeisterin der Stadt Trossingen, Susanne Irion, haben sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht. Gegen 01:24 Uhr meldete die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle zu haben. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde weiter an. Die Polizei Spaichingen hat die Brandermittlungen aufgenommen.

