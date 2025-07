Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kabel von Baustelle gestohlen++Zwei Verletzte bei Zusammenstoß++Vorfahrt missachtet++Kind auf E-Scooter angefahren++Radfahrer übersehen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kabel von Baustelle gestohlen+ Langwedel. Am Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in ein Baustellengelände in der Ottersberger Straße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer und entwendeten aus diesem Stromkabel und eine Kabeltrommel. Von dem Gelände entwendeten sie noch weitere Stromkabel, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Beobachtungen können der Polizei Langwedel unter 04232-934910 mitgeteilt werden.

+Zwei Verletzte bei Zusammenstoß+ Kirchlinteln. An der Kreuzung Gerkenhof zur Odeweger Dorfstraße kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Eine 27-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Straße Gerkenhof und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Schafwinkeler Dorfstraße fahren. An der Kreuzung übersah sie die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 64-jährige Fahrzeugführerin eines Audi. Der Audi stieß in der Folge frontal gegen den Transporter. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden anschließend abgeschleppt. Beide Frauen erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Die 64-Jährige kam im Anschluss noch in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 23.000 Euro geschätzt.

+Vorfahrt missachtet+ Verden. Am Montagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, wollte eine 26 Jahre alte Fahrerin eines VW von dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Hamburger Straße nach links in Richtung A27 abbiegen. Beim Abbiegen missachtete sie die Vorfahrt einer 48 Jahre alten Fahrerin eines Fiat, welche stadteinwärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde ein Kind in dem VW leicht verletzt. Sowohl der VW als auch der Fiat mussten im Anschluss abgeschleppt werden, da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kind auf E-Scooter angefahren+ Ritterhude. Ein Kind auf einem E-Scooter wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Straße Alter Postweg leicht verletzt. Eine 46-jährige Fahrerin eines BMW wollte von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße fahren und übersah dabei das Kind auf dem Gehweg in Richtung Osterhagen. An dem BMW entstand ein geringer Sachschaden.

+Radfahrer übersehen+ Ritterhude. An der Einmündung der Straße Am Großen Geeren zur Stader Landstraße kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 33-jährige Radfahrer war mit seinem Pedelec auf dem Geh- und Radweg der Stader Landstraße in Richtung Ihlpol unterwegs. Eine 75-Jährige beabsichtigte, mit ihrem Audi nach rechts auf die B74 abzubiegen und übersah dabei den Radfahrer in der Einmündung. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht und er kam in ein Krankenhaus.

