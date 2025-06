Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kaarster Geschäft in Flammen

Kaarst (ots)

In der Nacht zu Freitag (20. Juni) ist es zu einem Feuer an der Industriestraße in Kaarst gekommen.

Eine Streife der Polizei bemerkte gegen 00:15 Uhr Rauch und Feuerschein aus einer rückwärtig gelegenen Lagerhalle, das Feuer griff schnell auf das Hauptgebäude samt einem dort befindlichen Ladenlokal über. Die Feuerwehr begann zeitnah mit den Löscharbeiten und konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, Personen wurden jedoch nicht verletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen, welche beim Kriminalkommissariat 11 laufen, liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor.

Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

