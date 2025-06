Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tödlich verletzte Person nach Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Am 18.06.25, gegen 20:43 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei Neuss Kenntnis über eine verletzte, nicht ansprechbare Frau, welche im Bereich Am Stadtwald / Rheydter Straße durch Passanten auf einem Radweg liegend aufgefunden wurde. Passanten und Polizeibeamte leisteten bis zum Eintreffen des Notarztes Erste-Hilfe. Trotz aller Bemühungen verstarb die 58-jährige Frau noch an der Unfallstelle. Neben der Frau konnte ein E-Scooter aufgefunden werden, welcher ihr zugeordnet werden konnte. Der Verkehrsunfall wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf aufgenommen. Bislang gibt es keine unmittelbaren Unfallzeugen, so dass die Polizei Personen, denen die Frau aufgefallen ist, bittet sich bei ihr zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen genommen. Kl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell