POL-NE: Verstärkte Kontrollen: Aktion gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Jüchen (ots) - Die Polizei ermittelt aktuell in einem Fall, bei dem eine 69-Jährige Geld an einen mutmaßlichen Betrüger gezahlt hat. Die Jüchenerin wurde nach einer Internetrecherche auf einem Vergleichsportal bereits im Winter dieses Jahres von einer bislang unbekannten Person mit dem Angebot eines neuen Festgeldkontos kontaktiert. In der Folgezeit kontaktierte der Verdächtige die 69-Jährige teils mehrfach ...

