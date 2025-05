Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrer erfasst 11-jähriges Mädchen in Lünen und flüchtet - die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0465

Mit einem blauen Volkswagen fuhr ein unbekannter Mann am 16. Mai 2025 auf der Friedrichstraße in Lünen eine 11-jährige Radfahrerin an. Die Schülerin stürzte und wurde verletzt - der Autofahrer flüchtete. Bisherige Ermittlungen führten nicht auf die Spur des Autofahrers. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen, die Hinweise zum Fahrer und dessen Auto geben können.

Die 11-Jährige fuhr an dem Freitag mit ihrem Rad gegen 8 Uhr auf der Friedrichstraße zu ihrer Schule. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der blaue VW aus der Straße "Hülshof" kommend auf die Friedrichstraße zu und erfasste das Mädchen. Der Fahrer soll eine Geste gemacht haben, bevor er flüchtete.

Das Kind fuhr zur Schule und sprach dort über den Unfall. Die Schule informierte die Eltern. Die Eltern und das Mädchen zeigten die Unfallflucht bei der Polizei an.

Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) und fragt: Wer hat die Situation gesehen? Wer kann Angaben zu dem Auto und dem Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Lünen unter Tel. 0231/132 3121.

