Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Bronzestatue - Einbrüche in Autos

Fulda (ots)

Diebstahl von Bronzestatue

Neuhof. Im Zeitraum von Montag (07.07.) bis Samstag (02.08.) entwendeten Unbekannte von einem Friedhof in der Mühlenstraße in Rommerz eine knieende Marienstatue aus Bronze im Wert von circa 300 Euro. Die Statue wurde zuvor gewaltsam von einem Grabstein entfernt. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrüche in Autos

Petersberg/Neuhof/ Künzell. In der Nacht auf Montag (04.08.) entwendeten Unbekannte erneut Wertgegenstände aus parkenden Autos.

Petersberg. In der Straße "Am Keltenwall" in Margretenhaun durchsuchten Unbekannte mehrere geparkte Fahrzeuge. Aus einem weißen Mitsubishi Pajero entwendeten die Langfinger eine rote Box von derzeit nicht bekanntem Wert. Aus einem silbernen Mercedes CLK, der in einer Hofeinfahrt stand, stahlen die Langfinger einen Aschenbecher voller Münzgeld. Ohne Diebesgut verließen die Unbekannten einen orangen VW Golf und einen blauen Opel Meriva, die ebenfalls in der Straße "Am Keltenwall" auf den Abstellplätzen der jeweiligen Grundstücken parkten, nachdem sie diese durchsucht hatten.

Künzell. In der Nacht auf Montag (04.08.) verschafften sich Unbekannte Zugriff auf den Innenraum eines in der Lindenstraße in Keulos parkenden Skoda Rapid und entwendeten von dort eine Geldbörse. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit unbekannt.

Neuhof. In der Nacht auf Dienstag (05.08.), gegen 2 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugriff zum Innenraum eines in einem Hinterhof in der Straße "Am Kreuzberg" parkenden schwarzen VW Caddy indem sie die Scheibe der Beifahrertür einschlugen. Anschließend entwendete sie eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse. Der Wert des Diebesgut wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

(ML)

