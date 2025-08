Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wildunfall bei Ober-Ohmen - Motorradfahrer schwer verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Am Dienstagabend (05.08.) kam es gegen 21:45 auf der Landstraße 3073 zwischen Ober-Ohmen und Unter-Seibertenrod zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer befuhr die genannte Straße in Fahrtrichtung Ober-Ohmen, als plötzlich vor dem Fahrzeug ein Reh die Fahrbahn überqueren wollte. Dabei lief das Tier in das Vorderrad des 27-jährigen Fahrers worauf dieser stürzte.

Das Reh wurde in Folge des Zusammenstoßes getötet. Der aus der Gemeinde Romrod stammende Fahrer verletzte sich durch den Sturz schwer an den Armen und Beinen. Mittels eines hinzualarmierten Rettungshubschraubers wurde er in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Hier schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden derzeit auf fünftausend Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L3073 komplett gesperrt. Neben einer Streife der Polizei Alsfeld und dem bereits genannten Rettungshubschrauber, waren Rettungskräfte aus Ober-Ohmen und Grünberg vor Ort. Zudem die Freiwilligen Feuerwehren aus Ober-Ohmen, Nieder-Ohmen und Unter-Seibertenrod.

