Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Einbruch in Einfamilienhaus - Zwei Täter verletzen sich schwer - Einbruch in Lagerhalle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nach Einbruch in Einfamilienhaus - Zwei Täter verletzen sich schwer

Alheim. Ein aufmerksamer Bürger bemerkte in der Nacht zum Mittwoch (06.08.), gegen 1 Uhr, Geräusche in seinem Nachbarhaus in der Bossenstraße in Heinebach. Da er von einem Einbruch ausging, alarmierte der Mann umgehend die Polizei. Kurze Zeit später waren mehrere Streifen der Polizeistationen Rotenburg an der Fulda und Bad Hersfeld - mit Unterstützung der Polizeistation Melsungen (Nordhessen) - vor Ort und umstellten das Haus. Die Beamtinnen und Beamten sprachen die unbekannten Person im Haus an und forderten diese auf, das Objekt zu verlassen. Als die Einbrecher die Polizei vor dem Gebäude bemerkten, versuchten diese durch ein Fenster im Erdgeschoss zu flüchten. Hierbei übersahen die zwei Männer nach aktuellen Erkenntnissen einen Treppenabgang zum Keller und verletzten sich bei dem Sprung jeweils schwer. Die Einsatzkräfte informierten umgehend den Rettungsdienst. Die beiden 47-Jährigen kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten.

Einbruch in Lagerhalle

Niederaula. Zwischen Montag (04.08.) und Dienstag (05.08.) hebelten Unbekannte gewaltsam die Zugangstüren zu zwei Lagerhallen in der Schlitzer Straße auf. Aus dem Inneren entwendeten sie Werkzeuge in nicht bekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

