POL-OH: Ermittlungen nach Gewässerverunreinigung aufgenommen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Die Polizei in Alsfeld wurde am Dienstagnachmittag (05.08.) gegen 15.35 Uhr über Dieselgeruch auf dem Fluss "Krebsbach" informiert. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen sind nach ersten vorläufigen Schätzungen etwa 100 Liter Diesel beim befüllen einer Tankanlage aus einem Tanklastzug in einen Kanal geflossen und haben in der Folge das Gewässer verunreinigt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und richtete entsprechende Ölsperren ein, um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Da diese mit ihrem Bindemittel an ihre Kapazitätsgrenzen gelangten, wurde auch die Umweltfachgruppe des THW in Frankfurt hinzugezogen. Neben den Einsatzkräften von THW, Feuerwehr und Polizei, war auch die Untere Wasserbehörde des Landkreises Vogelsbergkreis vor Ort. Es wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

Julissa Sauermann

