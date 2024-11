Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: B 3 in Schulgebäude - Feuer schnell in der Gewalt

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 30.11.2024, 17:18 Uhr

Einsatzort: Hennef - Geisbach, Hanftalstraße

Stichwort: B 3 Gebäude

Einsatzleiter: Stadtbrandinspektor Theo Jakobs

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Hennef und Söven, Rettungsdienst, Polizei, Kripo, Schulleitung

Anzahl Einsatzkräfte: insgesamt 53 ____________________________________________________________

Zu einem Schadenfeuer wurde die Feuerwehr Hennef in den Abendstunden des 30.11.2024 alarmiert. Gebrannt hatte es in einer Schule in der Geisbach. Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Verrauchung ausgehend aus dem 1. Obergeschoss erkennbar.

Zur Brandbekämpfung wurde ein C - Rohr im Innenangriff vorgenommen. Darüber hinaus wurden Lüftungsmaßnahmen eingeleitet.

Die zwei nacheinander eingesetzten Trupps waren u.a. mit Atemschutzgeräten und Wärmebildkamera ausgerüstet. Um 17:40 Uhr, mithin 22 Minuten nach Alarmierung, konnte der Leitstelle "Feuer in der Gewalt" gemeldet werden.

Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt und wird von der Polizei ermittelt. Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Theo Jakobs. 53 Einsatzkräfte der Einheiten Hennef und Söven waren vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell