FW-EN: Feuerwehr beseitigt Betriebsmittelspuren an zwei Einsatzorten

Ennepetal (ots) - Am 04.02.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:46 Uhr in die Kirchstraße alarmiert. Dort war es in einem Papiercontainer zu einem Entstehungsbrand gekommen. Der Container wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Der Einsatz endete um 17:10 Uhr. Um 18:54 Uhr wurde die Besatzung der Hauptwache, des Löschzuges Milspe-Altenvoerde und der Löschgruppe Voerde zur Neustraße alarmiert. In einem ehemaligen ...

mehr