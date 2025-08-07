Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Birke beschädigt - Einbruch in Kleingartenanlage - Graffiti an Schildehalle - Ladendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter entwendet

Bebra. Ein 18-Jähriger stellte am Dienstag (05.08.), gegen 19.15 Uhr, seinen E-Scooter der Marke Ninebot in dem Gang eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße ab. Als er rund 15 Minuten später zu seinem Zweirad zurückkam, stellte er fest, dass dieser durch Unbekannte entwendet worden war. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 530 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Birke beschädigt

Nentershausen. Unbekannte Täter haben vermutlich zwischen Herbst 2024 und Frühjahr 2025 mehrere Löcher in den Stamm einer Birke auf einem Schulgelände im Schulweg gebohrt. Nach aktuellen Erkenntnissen ist der Baum in der Folge abgestorben und muss nun gefällt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Festgestellt wurde die Beschädigung am Montag (04.08.). Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Kleingartenanlage

Bebra. Ein Gartengrundstück in einer Kleingartenanlage in der Straße "Zum Unterwerk" war zwischen Montagnachmittag (04.08.) und Dienstagmittag (05.08.) Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger brachen gewaltsam die Zugangstür zu einer dortigen Gartenhütte auf. Von dem Grundstück entwendeten sie ein Fernglas sowie eine leere Geldkassette im Wert von rund 100 Euro. Aus einer weiteren Parzelle entwendete ein unbekannter Mann zwischen Montagnachmittag (04.08.) und Mittwochmorgen (06.08.) zudem ein silbern-blaues Damenfahrrad des Herstellers Peugeot (28-Zoll-Reifengröße) mit zwei schwarzen Seitentaschen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Graffiti an Schildehalle

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (06.08.), gegen 9.30 Uhr, begaben sich zwei Jugendliche an den frei zugänglichen rückwärtigen Bereich der Schildehalle am Benno-Schilde-Platz. Nach aktuellen Erkenntnissen besprühte eine der Personen eine dortige Tür mit Farbe. Die Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, circa 16 Jahre alt, kräftige Statur, rötliche Haare, bekleidet mit dunkler Bekleidung und weißen Schuhen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ladendiebstahl

Bad Hersfeld. Zwei unbekannte Jugendliche betraten am Mittwoch (06.08.), gegen 18.30 Uhr, einen Einkaufsmarkt in der Carl-Benz-Straße im Stadtteil Hohe Luft. Nach aktuellen Erkenntnissen nahmen diese diverse Artikel an sich. Als sie den Laden verlassen wollten, ohne die Ware zu bezahlen, wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen, woraufhin die Langfinger unvermittelt die Flucht in Richtung Erfurter Straße ergriffen. Sie können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 18 Jahre alt, etwa 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare mit Seitenscheitel, schwarze Pullover. Einer trug eine schwarze Hose, der andere eine graue Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

