Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Fahrradzubehör - Diebstahl aus Auto

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Fahrradzubehör

Alsfeld. Im Zeitraum von Freitag (01.08.) bis Dienstag (05.08.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Rembrandtweg und entwendeten von dort abgestellten Fahrrädern einen Sattel und eine Lenkertasche im Gesamtwert von rund 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Auto

Lauterbach. Zum Innenraum eines in der Höhenstraße in Heblos geparkten Autos verschafften sich Unbekannte in der Nacht auf Montag (04.08) auf derzeit nicht bekannte Weise Zugriff und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell