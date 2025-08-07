PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Fahrradzubehör - Diebstahl aus Auto

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Fahrradzubehör

Alsfeld. Im Zeitraum von Freitag (01.08.) bis Dienstag (05.08.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Rembrandtweg und entwendeten von dort abgestellten Fahrrädern einen Sattel und eine Lenkertasche im Gesamtwert von rund 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Auto

Lauterbach. Zum Innenraum eines in der Höhenstraße in Heblos geparkten Autos verschafften sich Unbekannte in der Nacht auf Montag (04.08) auf derzeit nicht bekannte Weise Zugriff und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren