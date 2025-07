POL-HSK: Schwerpunktkontrollen von Motorrädern rund um den Sorpesee

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Schwerpunktkontrollen von Motorrädern rund um den Sorpesee

Sundern, Hochsauerlandkreis

Erneut miteinander ins Gespräch gekommen sind Motorradfahrer und die Polizei im Hochsauerlandkreis am vergangenen Samstag. Bei präventiven "Benzingesprächen" hat die Polizei ein weiteres Mal über Lärm- und Abgasbelästigung und die besonderen Gefahren auf dem Zweirad aufgeklärt. Neu dabei: eine Airbagweste, die Motorradfahrer bei Stürzen Schutz bietet. Da Motorradfahrer keiner "Knautschzone" ausgesetzt sind, kann eine Airbag-Weste über der Motorradschutzkleidung das Verletzungsrisiko bei einem Verkehrsunfall für den Motorradfahrer deutlich senken. Bei einem Verkehrsunfall wird der Airbag der Weste in ungefähr 80 Millisekunden ausgelöst und gefüllt. Im Rahmen der Unfallforschung wurde festgestellt, dass es bei einem Unfall durchschnittlich 100 bis 120 Millisekunden dauert, bis der Motorradfahrer Kontakt zum Unfallgegner oder zur Fahrbahn hat. So kann durch den Airbag der Körper, die Organe im Brust- und Bauchraum geschützt und die Wirbelsäule des verunfallenden Motorradfahrers stabilisiert werden.

Polizeirat Victor Ocansey zieht Resümee: "Das 1. Biker-Treffen am Sorpesee verlief in einer Atmosphäre vollster Harmonie, positiven Austauschs und gutem Wetter. Es gab keinerlei verkehrspolizeiliche Kritik; im Gegenteil, die Zusammenarbeit mit den Bikern war vorbildlich. Eine Vielzahl von "Benzingesprächen" im Sinne der Verkehrssicherheit zwischen Motorradfans und Polizei wurden geführt. Vielen Dank an alle Teilnehmenden für das meines Erachtens gelungene Event."

