Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Polizei sucht Zeugen

Brilon (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 12:35 Uhr, kam es in der Briloner Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 8-jähriger Junge aus Brilon befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Straße "Derkere Mauer" aus Richtung des Schwimmbades kommend in Richtung Innenstadt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam dem Kind in einer Kurve ein bislang unbekannter PKW auf dem Gehweg entgegen. Der Junge bremste stark ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der bislang unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Angaben des Kindes um einen roten PKW handeln.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell