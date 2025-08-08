PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall im Kreuzungsbereich - 3 Schwerverletzte

Fulda (ots)

Fulda. Am Donnerstag (07.08.), gegen 21.15 Uhr, kam es auf der K 57 im Kreuzungsbereich zu einem forst- und landwirtschaftlichen Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit insgesamt drei schwer verletzten Personen. Ein 74-jähriger Fahrer eines schwarzen VW mit Anhänger befuhr zum Unfallzeitpunkt den Landwirtschaftsweg aus Richtung Engelhelms kommend in Richtung der K 57. Eine 22-jährige Fahrerin eines schwarzen Suzuki befuhr die K 57 aus Richtung Bronnzell kommend in Richtung Schloß Fasanerie. Im Kreuzungsbereich der K 57 mit dem landwirtschaftlichen Weg kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden der Fahrer des VW, die Fahrerin des Suzuki sowie die Beifahrerin in dem Suzuki schwer verletzt. Alle Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

