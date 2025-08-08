Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mountainbike entwendet - Einbruch in Hotel - Sonnenschirm beschädigt - Diebstahl geringwertiger Sachen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mountainbike entwendet

Rotenburg. Ein mit einem Schloss gesichertes E-Mountainbike der Marke Schiano (Modell: Braver) wurde am Mittwoch (06.08.), zwischen 17 Uhr und 22 Uhr, in der Poststraße von Unbekannten entwendet. Das Zweirad hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Hotel

Rotenburg. Ein Hotel in der Poststraße war am Donnerstag (07.08.), gegen 3 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Diese verschafften sich über einen Innenhof Zutritt zu einem Konferenzraum, aus welchem sie unter anderem einen Beamer und ein Fernsehgerät entwendeten. Anschließend transportierten die Langfinger dieses in einem Pkw ab. Der Wert des Diebesgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sonnenschirm beschädigt

Bad Hersfeld. Zwischen Dienstagabend (05.08.) und Donnerstagmorgen (07.08.) beschädigten Unbekannte einen vor einer Gaststätte in der Straße "Badestube" abgestellten Sonnenschirm. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl geringwertiger Sachen

Bad Hersfeld. Zwei Teenager waren Donnerstagabend (07.08.), gegen 18.10 Uhr, auf der Hochbrücke in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihnen eine vierer Gruppe männlicher Jugendlicher hinterher lief. Bei der Unterführung der Hochbrücke wurde der 16-Jährige aufgefordert, den Inhalt seiner Tasche zu zeigen. Im weiteren Verlauf entfernten sich die Unbekannten mit der E-Zigarette und Ersatzpods des Geschädigten in Richtung Innenstadt.

Der Unbekannte, der die E-Zigarette an sich genommen hatte, wird von den beiden Teenagern wie folgt beschrieben: männlich, circa 160-175 cm groß, etwa 15 bis 17 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare mit pinker Kappe, Oberlippen- und Ziegenbart, pinkes Trikot, kurze Hose.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell