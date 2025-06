Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verpuffung in Baabe

Baabe (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Polizei gegen 09:30 Uhr ein Einsatz in einer Mutter-Kind-Klinik in der Strandstraße in Baabe gemeldet. Aufgrund der zunächst unklaren Lage rückten Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei mit einem Großaufgebot an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es im Küchenbereich der Einrichtung zu einer Verpuffung, welche zu einer starken Rauchentwicklung führte. Drei Küchenmitarbeiter erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch behandelt.

Das gesamte Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Glücklicherweise konnte nach gründlicher Überprüfung durch die Feuerwehr rasch Entwarnung gegeben werden - ein offenes Feuer entstand nicht. Die Klinik konnte nach etwa zwei Stunden wieder betreten und der Betrieb fortgesetzt werden.

Im Einsatz befanden sich nach Kenntnis der Polizei bis zu einhundert Feuerwehrkräfte unter anderem aus den Gemeinden Baabe, Sellin, Göhren, Lancken-Granitz und Middelhagen. Weiterhin kamen zwei Notärzte sowie 20 Ersthelfer der "Schnellen Einsatzgruppe Rettung" zum Einsatz.

