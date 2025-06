POL-HST: Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten in Stralsund

Bad Sülze (ots) - Am gestrigen Montag (23.06.2025) haben Hinweisgeber bei der Polizei den Diebstahl von ein Dutzend Reifensätzen vom Gelände eines Autohauses in Bad Sülze, Am Alten Bahndamm, angezeigt. Der Stehlschaden wird vorerst auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Reifensätze waren in Containern gelagert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen Freitagabend, ...

