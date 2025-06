Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Reifen im Wert von 40.000 Euro gestohlen

Bad Sülze (ots)

Am gestrigen Montag (23.06.2025) haben Hinweisgeber bei der Polizei den Diebstahl von ein Dutzend Reifensätzen vom Gelände eines Autohauses in Bad Sülze, Am Alten Bahndamm, angezeigt. Der Stehlschaden wird vorerst auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Reifensätze waren in Containern gelagert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen Freitagabend, 17:00 und Montagmorgen, 09:00 Uhr.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei mögliche Zeugen, die zum Beispiel verdächtige Geräusche oder Fahrzeugbewegungen in dem Bereich wahrgenommen haben, sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Revier Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, an die Onlinewache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell