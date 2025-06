POL-HST: Zeugenaufruf nach Auffinden von scharfen Gegenständen

Barth (ots) - Am Dienstag, dem 17. Juni 2025 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw in Barth. Eine 63-jährige Deutsche fuhr in Begleitung ihres Ehemannes auf dem Fahrrad von Dabitz in Richtung Barth. Nachdem sie den Reiterhof "Bernsteinreiter" passiert hatten, kam ihnen auf Höhe der Motocross-Strecke ein bislang ...

mehr