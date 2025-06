Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 15:50 Uhr und 17:00 Uhr im Parkhaus der Euregio-Klinik an der Albert-Schweitzer-Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen VW Beetle. Dieser war auf der Erdgeschossebene des Parkhauses geparkt - konkret in einer Parkbucht in Richtung K+K, kurz vor dem Ausgang auf der linken Seite. Möglicherweise war der Verursacher, der sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte, in einem blauen Pkw unterwegs.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell