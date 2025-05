Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Rohrdorf - Vermisstenfahndung nach einem 51-jährigen Mann - Polizei bittet um Mithilfe

Rohrdorf (ots)

Seit Freitag, 03.01.2025, gegen 21:00 Uhr, wird der 51-jährige Andreas J. vermisst.

Dieser wurde zuletzt an seiner Wohnanschrift in Rohrdorf gesehen. Der Vermisste verließ zu Fuß seine Wohnanschrift und kehrte seither nicht wieder zurück. Herr J. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei verliefen ergebnislos.

Personenbeschreibung:

Der Vermisste ist etwa 1,78 m groß, muskulöser Körperbau, blaue Augen und hat kurzes dunkelblondes Haar. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans und weißen Schuhen.

Aktuelle Lichtbilder sind unter nachfolgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/rohrdorf-vermisstenfahndung/

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vermissten oder dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell