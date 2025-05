POL-PDKH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, 29.04.2025, gegen 09.32 Uhr befuhren ein LKW und ein PKW die Wilhelmstraße/Ochsenbrücke nebeneinander in Fahrtrichtung Bahnhof. Der LKW befuhr hierbei die linke Spur; der PKW die rechte. Auf der Ochsenbrücke kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Da die Unfallschilderungen auseinandergehen, werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad ...

mehr