POL-EL: Meppen - Fenster auf dem Betriebsgelände des Bauhofs beschädigt - Zeugen gesucht

Lathen (ots) - Am Sonntagmorgen kam es gegen 01:30 Uhr in der Neulandstraße zu einem Brand. Bislang unbekannte Täter legten in einem Wartehäuschen aus Holz an einer Bushaltestelle einen Brand, so dass das Feuer auf die Holzbretter übergriff. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Lathen und Sustrum konnte der ...

mehr