Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Holzwartehäuschen an Bushaltestelle in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 01:30 Uhr in der Neulandstraße zu einem Brand. Bislang unbekannte Täter legten in einem Wartehäuschen aus Holz an einer Bushaltestelle einen Brand, so dass das Feuer auf die Holzbretter übergriff. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Lathen und Sustrum konnte der Brand gelöscht und ein größerer Schaden abgewandt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell