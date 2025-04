Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei hat über die Osterfeiertage alle Hände voll zu tun - mehrere Waffen beschlagnahmt und 2 Schleusungen aufgedeckt

Aachen - Heinsberg (ots)

Die Bundespolizei verzeichnete über die Osterfeiertage mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz und beschlagnahmte zahlreicher Waffen. Auch konnte eine gemeinsame Streife mit der Königlichen Marechaussee nach einer erfolgreichen Nahbereichsfahndung einen Mann aus dem Verkehr ziehen, der unter dem Verdacht stand, unter Betäubungsmitteleinfluss sein Fahrzeug geführt zu haben. Dieser hatte zuvor versucht sich der Kontrolle in verkehrsgefährdender Weise zu entziehen. Zudem konnten 43 unerlaubte Einreisen sowie zwei Schleusungen an den Grenzen zu Belgien und den Niederlanden aufgedeckt werden.

In Herzogenrath fiel am Samstagmorgen gegen 00:35 Uhr einer Streife der Bundespolizei das verdächtige Verhalten zweier junger Männer im Alter von 17 und 18 Jahren (beides Deutsche) an der Warenannahme eines Einkaufsmarktes nahe der Grenze zu den Niederlanden auf. Als die Streife beide kontrollieren wollte, fiel ihnen in direkter Nähe unter einem Fahrzeug eine Softairwaffe ohne Prüfzeichen, ein Magazin mit 5 Airballs und ein Einhandmesser sowie Teleskopschlagstock auf. Die Waffen konnten beiden Personen zugeordnet werden und sie wurden wegen der Waffenverstöße zur Anzeige gebracht. Der 17-Jährige wurde im Anschluss seinem Vater übergeben. Warum sie sich an dem Einkaufszentrum zur nächtlichen Stunde aufhielten, kann nur erahnt werden und wird ihr Geheimnis bleiben.

Ein 16-jähriger Marokkaner war am Ostermontag mit einem Fernreisezug am Hauptbahnhof Aachen eingereist. Da er keine Ausweispapiere vorlegen konnte, lag der Verdacht der unerlaubten Einreise vor. In seinem Besitz wurde ein Schlagring aufgefunden, was einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellte. Er wurde nach Anzeigenstellung dem Jugendamt übergeben.

Bereits am Donnerstagnachmittag fiel einer Streife am Hauptbahnhof in Aachen das verdächtige Verhalten eines 37-jährigen Deutschen auf. Bei der Kontrolle konnte bei dem Verdächtigen kleinere Mengen an Amphetamin und ein Faustmesser aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und der Mann zur Anzeige gebracht.

Wenige Stunden später ist in der Nähe des ehemaligen Grenzüberganges Marienberg/Kreis Heinsberg einer gemeinsamen Streife der Bundespolizei und der Königlichen Marechaussee ein Fahrzeug mit einem 21-jährigen Deutschen aufgefallen. Dieser entzog sich durch starkes Beschleunigen der Kontrolle. Jedoch konnte er wenig später im Rahmen einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung mit Unterstützung einer Streife der Kreispolizei Heinsberg in einer Sackgasse gestellt werden. Da es in seinem Fahrzeug stark nach Cannabisprodukten roch, wurde bei ihm ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv verlief. Im Anschluss musste er sich bei der Kreispolizei Heinsberg einer Blutentnahme unterziehen. Er wurde wegen der Verkehrsverstöße und des Konsums berauschender Mittel im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell