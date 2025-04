Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt drei Jugendliche in Gewahrsam

Hamm (ots)

Über das Osterwochenende haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm drei Jugendliche in Gewahrsam genommen.

Am Karsamstag (19.April) nutzte ein 17-jähriger Syrer einen Regionalzug von Kassel nach Hamm ohne Fahrschein. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung stellten die alarmierten Bundespolizisten fest, dass der Minderjährige sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Er wurde in Gewahrsam genommen und an das Jugendamt der Stadt Hamm übergeben.

Einen Tag später fahndeten die Einsatzkräfte im Hauptbahnhof nach einem 15-jährigen Mädchen, welches aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung abgängig war. Als das Mädchen die Polizisten erblickte, versuchte sie vergeblich zu fliehen. Sie wurde in Gewahrsam genommen und an das Polizeipräsidium Hamm übergeben.

Nach einem Ladendiebstahl am Ostermontag nahmen die alarmierten Einsatzkräfte auch den 16-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam. Er war durch niederländische Behörden als vermisst gemeldet und wurde ebenfalls an das Jugendamt Hamm übergeben.

