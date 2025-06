POL-EL: Lingen - Zeugen nach Vorfall an Schule gesucht (Ergänzung)

Meppen (ots) - In der Zeit von vergangenem Freitag bis Dienstagmorgen kam es in der Vogelpohlstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe am Gebäude des Baubetriebshofs. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr