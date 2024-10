Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am 30.09.2024 gegen 03.40 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Kirchheimer Straße zu gelangen. Sie beschädigten sowohl die Haupt- als auch eine Hintereingangstür sowie einen Rollladen. Den Tätern gelang es nicht in das Haus zu gelangen, sodass sie ohne Diebesgut flüchteten. Sie verursachten jedoch einen Gesamtschaden von rund 9000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0256106/2024 entgegen. (mla)

