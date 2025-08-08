Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hünfeld (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025, gegen 10.25 Uhr beschädigte ein unbekannter Kleinwagen einen schwarzen Mercedes Benz Coupe.

Der schwarze Mercedes wollte rückwärts in eine Parklücke in der Kaiserstraße in Hünfeld, Höhe Sparkasse, einparken. Beim Rückwärtseinparken fuhr ein unbekannter Kleinwagen an dem Mercedes von hinten vorbei.

Der Kleinwagen blieb nach dem er am Mercedes vorbeigefahren war stehen und fuhr aus ungeklärter Ursache zurück. Bei Zurückfahren stieß der unbekannte Kleinwagen gegen die Fahrertür des Mercedes.

Nach dem Zusammenstoß fuhr der Kleinwagen in Richtung Fuldaer Berg / Brunnenstraße davon. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Sollte der PKW Fahrer den Schaden erst später bemerkt, oder Zeugen den Vorfall beobachtet haben werden sie gebeten sich auf der Polizeistation Hünfeld zu melden.

Polizeistation Hünfeld, POK Böhlke

