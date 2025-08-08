PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hünfeld (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025, gegen 10.25 Uhr beschädigte ein unbekannter Kleinwagen einen schwarzen Mercedes Benz Coupe.

Der schwarze Mercedes wollte rückwärts in eine Parklücke in der Kaiserstraße in Hünfeld, Höhe Sparkasse, einparken. Beim Rückwärtseinparken fuhr ein unbekannter Kleinwagen an dem Mercedes von hinten vorbei.

Der Kleinwagen blieb nach dem er am Mercedes vorbeigefahren war stehen und fuhr aus ungeklärter Ursache zurück. Bei Zurückfahren stieß der unbekannte Kleinwagen gegen die Fahrertür des Mercedes.

Nach dem Zusammenstoß fuhr der Kleinwagen in Richtung Fuldaer Berg / Brunnenstraße davon. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Sollte der PKW Fahrer den Schaden erst später bemerkt, oder Zeugen den Vorfall beobachtet haben werden sie gebeten sich auf der Polizeistation Hünfeld zu melden.

Polizeistation Hünfeld, POK Böhlke

(Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 14:57

    POL-OH: Festnahme nach Diebstahl und Brand von VW Touran

    Fulda (ots) - Festnahme nach Diebstahl und Brand von VW Touran Eichenzell. In der Nacht auf Freitag (08.08.) entwendeten Unbekannte im Kornblumenweg in Rönshausen einen blauen VW-Touran im Wert von rund 12.000 Euro. Dieser war zum Zeitpunkt des Diebstahls im Hof des Einfamilienhauses geparkt. Gegen 8 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Pkw in der Verlängerung der Lilienstraße im Neuhofer Ortsteil Hattenhof gemeldet. ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 14:21

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - 51-Jähriger kommt von Fahrbahn ab Fulda. Ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld befuhr am Donnerstag (07.08.), gegen 17.40 Uhr, mit seinem Skoda die B279 aus Richtung Döllbach kommend in Richtung Thalau. Aus ungeklärter Ursache kam der 51-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Schildermast und anschließend mit ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 13:48

    POL-OH: Auto überschlägt sich - Fahrer nach Unfallflucht ermittelt

    Fulda (ots) - Auto überschlägt sich - Fahrer nach Unfallflucht ermittelt Großenlüder. Am Mittwoch (06.08.), gegen 0.40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 110 zwischen den Ortsteilen Lütterz und Lüdermünd zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Dabei kam ein Renault Sandero Stepway von der Straße ab und überschlug sich. (wir berichteten) Da sich beim Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte keine Personen an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren