Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Landkreis Fulda (ots)

Am Freitag (08.08.), ereignete sich um 14.10 Uhr auf der Landesstraße 3258 zwischen Dipperz und Langenbieber ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 60-Jähriger aus Thüringen fuhr mit seinem Ford von Dipperz kommend hinter einem VW her, der von einem anderen 58-jährigen Thüringer gelenkt wurde. Als der VW-Fahrer an der Einmündung zur L 3379 vorfahrtsbedingt anhielt, fuhr der Ford-Fahrer diesem von hinten auf. Eine Insassin des VW, eine 52-Jährige aus Thüringen, wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders, Blankenburg, POK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

