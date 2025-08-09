Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Alsfeld mit Sachschaden - Zeugen gesucht.

Alsfeld (ots)

Am Freitag (08.08.) kam es gegen 14.15 Uhr in Alsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht mit leichtem Sachschaden.

Ein schwarzer VW-Polo fuhr aus der Unteren Fulder Gasse in die Untergasse ein, ohne auf einen von rechts kommenden und damit vorfahrtsberechtigten dunkelblauen BMW zu achten.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß entstand an dem BMW Sachschaden in einer Höhe von circa 350 Euro.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Steuer soll sich eine weibliche Person im gehobenen Alter befunden haben.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/9740, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld, PHK Dörr

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell