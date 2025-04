POL-SO: Pkw gegen Baum

Warstein (ots) - In Warstein ist es vermehrt zu Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen. In den meisten Fällen handelt es sich um nicht verschlossene Autos. So auch in der Nacht vom 16.04.25 auf den 17.04.25. In der Schulstraße hat eine bislang ungekannte Person ein unverschlossenen PKW geöffnet und durchsucht. Tatbeute konnte hier augenscheinlich nicht erlangt werden. In der Rangestraße wurde in der gleichen Nacht die Heckscheibe eines PKW eingeschlagen. Auch hier konnte ...

