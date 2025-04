Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl aus PKW

Warstein (ots)

In Warstein ist es vermehrt zu Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen. In den meisten Fällen handelt es sich um nicht verschlossene Autos.

So auch in der Nacht vom 16.04.25 auf den 17.04.25. In der Schulstraße hat eine bislang ungekannte Person ein unverschlossenen PKW geöffnet und durchsucht. Tatbeute konnte hier augenscheinlich nicht erlangt werden.

In der Rangestraße wurde in der gleichen Nacht die Heckscheibe eines PKW eingeschlagen. Auch hier konnte kein Diebesgut erlangt werden.

Am heutigen Morgen gegen 06:30 Uhr wurde in der Hauptstraße aus einem unverschlossenen Fahrzeug ein Rucksack gestohlen. Der Fahrer war nur kurz in der Bäckerei.

Ebenfalls am heutigen Morgen konnte auf dem Marktplatz ein Rucksack aufgefunden werden. Dieser stammt nicht aus der Tat von der Hauptstraße. Aus welchem Diebstahl dieser stammt, wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei bittet erneut eindringlich darum:

- Beim Verlassen des Fahrzeuges, schließen Sie dieses bitte ab! - Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug! - Machen Sie es den Dieben nicht so einfach!

Bei einer Tat wurde der Täter gefilmt und bei einem Versuch ein Fahrzeug zu öffnen beobachtet. In beiden Fällen scheint es sich um die gleiche Person zu handeln.

Diese wird wie folgt beschrieben:

-augenscheinlich männlich -Sportschuhe mit heller Schuhsohle und dunklen Applikationen -Vermutlich lange Jeanshose -Daunenjacke mit dunklen Nackenbereich und Ärmeln -Angler-/Sonnenhut -Person hat ein Mobiltelefon mitgeführt

Die Polizei ermittelt nun mit Hochdruck, um die Person ausfindig zu machen. Auch Zeugen können bei der Klärung der Taten wichtig werden. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Warstein unter 02902 9100 oder bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Sollten Zeugen eine Person antreffen auf die die Beschreibung passt, wird gebeten umgehend die 110 anzurufen.

