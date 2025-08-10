PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld West und Homberg/Efze

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Neuenstein. Am Sonntag (10.08.), gegen 20 Uhr, geriet ein Pkw auf der Bundesautobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und Homberg/Efze, nach bisherigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt, in Brand. Der Brand weitete sich auf das gesamte Fahrzeug aus. Die 69-jährige Fahrerin aus Hannover und ihre Beifahrerin konnten sich aus dem Fahrzeug retten und blieben unverletzt.

Trotz schnellen Eingreifens durch die Feuerwehr Homberg/Efze konnte der Brand nicht rechtzeitig gelöscht werden und das Fahrzeug brannte vollständig aus. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn von 20.15 Uhr bis 20.55 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend konnte eine Fahrspur wieder geöffnet werden. Die beiden anderen Fahrspuren wurden gegen 21.50 Uhr nach den Bergungsarbeiten wieder freigegeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Homberg/Efze sowie ein Funkstreifenwagen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

