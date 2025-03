Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen und Verkehrszeichen beschädigt

Körner (ots)

Eine unbekannte Person befuhr die Bundesstraße 249 vermutlich aus Richtung Rockensußra in Richtung Körner. Aus noch ungeklärter Ursache kam das unbekannte Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Das Schild, das die Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h vorschreibt, wurde bei der Kollision von dem Pfosten abgerissen. Der Pfosten selbst wurde bei dem Zusammenstoß verbogen und ragte in den Verkehrsraum. Die Feststellzeit war am Dienstagmorgen gegen 08.45 Uhr. Es wird vermutet, dass sich der Unfall am Dienstag bis 08.45 Uhr ereignet hat. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder einem beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0070157

