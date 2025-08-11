POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer
Fulda (ots)
Hofbieber. Am Samstag (09.08.), gegen 19.20 Uhr, ereignete sich in Hofbieber ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Hierbei wollte ein 58-jähriger Künzeller mit seinem Audi vom dortigen Tankstellengelände in Richtung Orstmitte auf die Fuldaer Straße einfahren. Ein 31-jähriger Nüsttaler wollte zeitgleich mit seinem Motorrad von der Fuldaer Straße auf die Tankstelle abbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Motorradfahrer über das Motorrad hinweg zu Boden geschleudert und dabei leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro.
