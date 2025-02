POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur Verabschiedungsfeier des Ausbildungsjahrgangs Herbst 2022 beim Institutsbereich Ausbildung Bruchsal

Villingen-Schwenningen (ots) - Derzeit wird den Studierenden an der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen die Fotoausstellung des Fotografen Rafael Herlich, "Gesicht zeigen gegen Rassismus und Antisemitismus, für mehr Miteinander gezeigt. Herr Herlich wurde 1954 in Tel Aviv geboren und lebt seit 1975 in ...

mehr