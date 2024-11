Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Gesicht zeigen gegen Rassismus und Antisemitismus, für mehr Miteinander - öffentliche Ausstellungsbesichtigung an der Hochschule für Polizei

Villingen-Schwenningen (ots)

Derzeit wird den Studierenden an der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen die Fotoausstellung des Fotografen Rafael Herlich, "Gesicht zeigen gegen Rassismus und Antisemitismus, für mehr Miteinander gezeigt. Herr Herlich wurde 1954 in Tel Aviv geboren und lebt seit 1975 in Frankfurt am Main. Bisher veröffentlichte er sechs Bildbände, unter anderem über Jüdisches Leben in Deutschland von heute.

In seiner neuesten Ausstellung zeigt er aussagekräftige Portraits, auf denen Frauen, Männer und Kinder zu sehen sind, die frei von Vorurteilen, ihren persönlichen Beitrag für ein harmonisches gesellschaftliches Zusammenleben leisten, obwohl sie in ihren eigenen Lebenswelten Diskriminierung erfahren. "Durch meine Arbeit möchte ich zeigen, dass Juden, Christen, Muslime sich gleichermaßen gegen den Hass stellen und zeigen: Gemeinsam sind wir stark", sagt er und hofft, damit eine Botschaft des Friedens senden zu können.

Die Veranstaltung wird an der Hochschule für Polizei geleitet vom Dozenten Andreas Beier aus der Sozialwissenschaftlichen Fakultät. "Die Ausstellung kann in unruhiger werdenden Zeiten, in denen Sorgen, Nöte und Ängste der Menschen größer werden, auch dazu dienen, dass innegehalten werden kann, um Positives zu erkennen, so wie die Menschen auf den Portraits zeigen.", erläutert er dazu und er ergänzt, dass sich "die gesellschaftliche Radikalisierung gegen Andersdenkende oder Minderheiten in vielen Bereichen intensiviert hat und der Polizei in ihrer Funktion als Mittler zwischen Staat und Gesellschaft eine wichtige Aufgabe zukommt, um die Schutzfunktion des Staates gewährleisten zu können."

Die interessierte Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, am Dienstag, 3. Dezember 2024 von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr die Ausstellung zu besichtigen. Der Organisator, Andreas Beier wird zur Einführung einen kurzen Vortrag halten und für Besucher besteht anschließend die Gelegenheit, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Besucher werden gebeten, sich bis spätestens 18:30 Uhr an der Pforte der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen einzufinden. Sie werden dort im Empfang genommen.

