Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen

Weimar (ots)

Am Sonntagvormittag meldete sich ein Anwohner der Brennerstraße und gab an, dass bei einem abgeparkten Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Er hatte des Nachts, gegen 03:30 Uhr Schlaggeräusche gehört, sich allerdings nichts dabei gedacht. Vor Ort wurde ein VW Multi Van mit zerstörter Scheibe festgestellt. Ob aus dem Fahrzeuginneren etwas entwendet wurde konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geklärt werden, da der Fahrzeughalter nicht erreichbar war.

