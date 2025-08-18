PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin stürzt mit ihrem Fahrrad

Weimar (ots)

Sonntagnachmittag war in Weimar eine 18-jährige Radfahrerin im Bereich Über dem Kegeltor unterwegs. Hierbei trug sie einen Beutel über der Schulter. Als dieser verrutschte, verzog sie den Lenker und die junge Frau verlor die Kontrolle über das Rad. Sie stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Klinikum behandelt wurden. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:36

    LPI-J: Aufgefahren und schwer verletzt

    Weimar (ots) - Am Sonntagnachmittag befuhren zwei Freundinnen mit ihren Fahrzeugen die Straße "Kugelleich" in Blankenhain. Während eine 13-Jährige mit ihrem Fahrrad vorausfuhr, folgte ihr eine 15-Jährige mit einem E-Scooter. Als die Radfahrerin verkehrsbedingt bremste, bemerkte die Scooter-Fahrerin das zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß stürzte die 15-jährige Blankenhainerin auf die Fahrbahn und ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:35

    LPI-J: Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen

    Weimar (ots) - Am Sonntagvormittag meldete sich ein Anwohner der Brennerstraße und gab an, dass bei einem abgeparkten Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Er hatte des Nachts, gegen 03:30 Uhr Schlaggeräusche gehört, sich allerdings nichts dabei gedacht. Vor Ort wurde ein VW Multi Van mit zerstörter Scheibe festgestellt. Ob aus dem Fahrzeuginneren etwas entwendet wurde konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:40

    LPI-J: Einbruch in Bürogebäude

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dorndorf-Steudnitz: In ein Geschäftsgebäude in der Eschenstraße drangen Unbekannte in der Nacht zum Montag ein. Dies ist am Montagmorgen durch das Personal festgestellt worden. Über das Fenster gelangten die Täter in den Innenbereich, entwendet wurde jedoch augenscheinlich nichts. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und führte eine umfangreiche Tatortarbeit durch. Nun wird zum Einbruchsdelikt weiter ermittelt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren