LPI-J: Radfahrerin stürzt mit ihrem Fahrrad
Weimar (ots)
Sonntagnachmittag war in Weimar eine 18-jährige Radfahrerin im Bereich Über dem Kegeltor unterwegs. Hierbei trug sie einen Beutel über der Schulter. Als dieser verrutschte, verzog sie den Lenker und die junge Frau verlor die Kontrolle über das Rad. Sie stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Klinikum behandelt wurden. Sachschaden entstand nicht.
