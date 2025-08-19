Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Rohbau

Jena (ots)

Wie Montagmorgen bekannt wurde, waren über das vergangene Wochenende Unbekannte widerrechtlich auf einer Baustelle. Der oder die Täter begaben sich hier in einen Rohbau in der Jenaer Otto-Schott-Straße. Aus dem Objekt entwendeten diese mehrere Kabel sowie Heizungsrohre, welche schon verbaut gewesen waren. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Tat und den unbekannten Tätern dauern derzeit noch an. Den erlangten Hinweisen wird nachgegangen.

