LPI-J: Reifenstecher an drei Fahrzeugen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Am Montagmorgen stellte eine Mitarbeiterin eines Postdienstleisters fest, dass mehrere Fahrzeuge platte Reifen aufwiesen. Beim näheren Hinschauen war zu erkennen, dass jeweils eine Schraube in die Reifen gedreht worden ist. Insgesamt sind drei Reifen drei verschiedener Zustellfahrzeuge betroffen gewesen. Die Polizei wurde hinzugerufen, die nun in dem Fall wegen Sachbeschädigung ermittelt. Darin muss auch noch der Hintergrund der Tat beleuchtet werden.
