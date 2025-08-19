LPI-J: Reifenstecher an drei Fahrzeugen

Jena (ots) - Wie Montagmorgen bekannt wurde, waren über das vergangene Wochenende Unbekannte widerrechtlich auf einer Baustelle. Der oder die Täter begaben sich hier in einen Rohbau in der Jenaer Otto-Schott-Straße. Aus dem Objekt entwendeten diese mehrere Kabel sowie Heizungsrohre, welche schon verbaut gewesen waren. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen ...

mehr