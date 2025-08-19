PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bremsnitz: Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor ein Mann während der Fahrt zwischen Weißbach und Bremsnitz sein Bewusstsein. Unkontrolliert fuhr der Kleintransporter mit den vier Insassen am Montagabend weiter geradeaus, kam in einer Linkskurve von der Straße ab und zerstörte einen Telefonmast. Anschließend rollte das Fahrzeug noch mehrere Meter über eine Weise und kam an einem Wasserlauf zum Stehen. Ein hinzugerufener Notarzt musste den Tod des 70-jährigen Fahrers feststellen. Die anderen drei, etwas jüngeren Mitfahrer sind mit leichten bis schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Unfallgeschehens. Am Transporter entstand Totalschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

