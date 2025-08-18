PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HS: Unbekannter hetzt Hund auf Mann
Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am Sonntagabend (17. August) kam es am Konrad-Adenauer-Platz um kurz nach 23 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Männern, der zunächst lautstark verbal geführt wurde. Im weiteren Verlauf kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen die darin gipfelten, dass ein Mann seinen Schäferhund auf seinen Kontrahenten hetzte. Der Hund biss zu und verletzte einen 38 Jahre alten Mann. Kurz vor Eintreffen der Polizei flüchteten vier Männer in Richtung Innenstadt. Der Hundebesitzer war etwa 180 Zentimeter groß und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er war mit Jeans und einem roten Pullover bekleidet und trug weiße Schuhe. Personen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

