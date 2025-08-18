POL-HS: Motorrad aus Garage gestohlen

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Geilenkirchen - Diebstahl aus Wohnung Am 15.08.2025 in der Zeit von 15:25 - 15:50 Uhr öffneten Unbekannte Täter die nicht verschlossene Hauseingangstür an einem Haus auf dem Franz-Eifler-Weg und entwendeten eine Geldbörse aus einem Schrank in der Küche. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Erkelenz - versuchter Einbruch in Wohnung In der Zeit vom 10.08. 15:00 Uhr bis zum ...

mehr