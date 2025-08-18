POL-HS: Motorrad aus Garage gestohlen
Erkelenz (ots)
Zwischen dem 14. August (Donnerstag), 18 Uhr, und dem 17. August (Sonntag), 08.40 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu einer am Adolf-Kolping-Hof gelegenen Garage und stahlen ein darin abgestelltes Motorrad der Marke Yamaha, an dem ein Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) angebracht war.
