Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad aus Garage gestohlen

Erkelenz (ots)

Zwischen dem 14. August (Donnerstag), 18 Uhr, und dem 17. August (Sonntag), 08.40 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu einer am Adolf-Kolping-Hof gelegenen Garage und stahlen ein darin abgestelltes Motorrad der Marke Yamaha, an dem ein Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) angebracht war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

