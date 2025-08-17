POL-HS: Polizeibericht 229/2025 vom 17.08.2025
Kreis Heinsberg (ots)
Straftaten
Wegberg - Einbruch in Wohnhaus
In der Zeit vom 14.08.2025, 12:00 Uhr bis 16.08.2025, 10:30 Uhr gelangten Unbekannte Täter, vom Garten aus, durch Aufhebeln eines Fensters, in ein Einfamilienhaus auf der Venloer Straße. In den Räumen wurden die Schränke durchwühlt. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen.
