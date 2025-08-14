Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tatverdächtige nach Brandstiftung ermittelt

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Heinsberg

Heinsberg (ots)

In Heinsberg kam es am Montag, 11. August, zu einer Brandstiftung. Zudem wurden an der Rheinertstraße die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses beschädigt. (Wir berichteten mit PB Nr. 224 von Dienstag, 12. August) Im Falle des Brandes wurde zunächst eine Mülltonne entzündet, so dass die Flammen auf ein angrenzendes Haus überschlugen. Durch Polizeibeamte sowie Anwohner konnte der Brand gelöscht werden, bevor er auf den Dachstuhl übergriff, es entstand jedoch Sachschaden. Durch Zeugenhinweise sowie anschließende Ermittlungen geriet ein 16-jähriger Heinsberger in Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft Aachen beantragte einen Durchsuchungsbeschluss gegen den Jugendlichen sowie einen 17-jährigen Mittäter, der ebenfalls in Heinsberg wohnt. Dieser wurde vom Gericht erlassen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern zurzeit noch an.

