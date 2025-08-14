PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tatverdächtige nach Brandstiftung ermittelt
Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Heinsberg

Heinsberg (ots)

In Heinsberg kam es am Montag, 11. August, zu einer Brandstiftung. Zudem wurden an der Rheinertstraße die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses beschädigt. (Wir berichteten mit PB Nr. 224 von Dienstag, 12. August) Im Falle des Brandes wurde zunächst eine Mülltonne entzündet, so dass die Flammen auf ein angrenzendes Haus überschlugen. Durch Polizeibeamte sowie Anwohner konnte der Brand gelöscht werden, bevor er auf den Dachstuhl übergriff, es entstand jedoch Sachschaden. Durch Zeugenhinweise sowie anschließende Ermittlungen geriet ein 16-jähriger Heinsberger in Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft Aachen beantragte einen Durchsuchungsbeschluss gegen den Jugendlichen sowie einen 17-jährigen Mittäter, der ebenfalls in Heinsberg wohnt. Dieser wurde vom Gericht erlassen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren